Sosyal medyayı karıştıran evlenme teklifi... Milyonlar izledi! Dünyanın en şanssız adamı ilan edildi

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Sosyal medya ABD'den gelen görüntüleri konuşuyor...

Yılbaşı partisini hayatının en mutlu gününe çevirmek için yola çıkan adam alay konusu oldu.

TikTok'ta yayınlanan ve kısa sürede viral olan görüntülerde kalabalık bir ortamda müziğin sesini kıstıran ve sahneye çıkan adam kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunuyor.

New York Post'ta yer alan habere göre, mikrofonu eline alan adam sevgilisini sahneye davet ediyor.

Daha sonra 'Bunu herkes duysun istiyorum... Sana deli gibi aşığım' dediği duyuluyor.

Tek dizi üzerine çöken adam 'Sen hayatımın aşkısın ve beni dünyanın en mutlu erkeği yapacak mısın? Benimle evlenir misin?' diye bağırıyor.

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Adamın bu teklifi sonrası kısa süreli bir sessizlik oluyor.

Kalabalığın meraklı bakışları arasında kimliği belli olmayan kadın erkek arkadaşının teklifine evet diyor ama sonrasında olanlar sosyal medyada adeta viral oluyor.

Kadının nişan yüzüğünü parmağına taktığı anlarda kalabalığın tezehurat yaptığı duyuluyor ancak kadının memuniyetsiz ruh hali dikkatlerden kaçmıyor.

Alkışlar eşliğinde sahneden inen çift bir anda tartışmaya başladı.

Çevredeki bir kişi tarafından kayıt altına alınan o anlar milyonlarca defa izlendi. Sosyal medya kullanıcıları kadının 'ayıp olmasın' diyerek teklifi kabul ettiğini öne sürdü.

Bazı kullanıcıların 'tüm zamanların en garip evlenme teklifi' olarak nitelendirdiği teklif sonrası bazı kullanıcılar damat adayı için 'dünyanın en şanssız adamı' yorumunu yaptı.

Çiftin ayrılıp ayrılmadığı ise merak konusu oldu.