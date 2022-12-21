Sosyal medyayı karıştıran evlenme teklif! Üniversite özür diledi, kadınlardan tepki yağdı...

Haberin Devamı

Avustralya'nın Melbourne kentinde yer alan La Trobe Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan bir olay sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Tepkiler o kadar büyüdü ki üniversite özür dilemek zorunda kaldı.

SAHNEDE EVLENME TEKLİF ETTİ

Yakın zamanda ortaya çıkan ve sosyal medyada kısa sürede viral gelen videoda, bir adam yeni mezun olan kız arkadaşı diplomasını alır almaz sahneye çıkıyor ve dizlerinin üstüne çökerek evlenme teklif ediyor.

Görüntülerde adamın kız arkadaşına "Burada kal, seni bütün kalbimle seviyorum" dediği duyuluyor.



Haberin Devamı

Facebook'ta paylaşılan video bazı insanlar için 'tatlı bir jest' gibi görünse de herkes aynı fikirde değildi. Feminist yazar Clementine Ford'unkonuya ilişkin sert yorumları bir eleştiri zincirinin fitilini yaktı. Videoya yüzlerce yorum geldi...

Ford, yaptığı iğneleyici açıklamada söz konusu teklifin kadına başarılarının bir erkeğin verdiği yüzük olmadan asla tamamlanamayacağını hatırlatacağını öne sürdü ve şöyle devam etti;

"Erkekler neden kadınlar kendileri için bir şey başardıklarında ve övgü alacaklarında böyle yapıyor?"



"BU KADININ ANI, ADAM ONU KENDİNE ÇEVİRMEYE ÇALIŞTI"

Adamın mezuniyet günü evlenme teklif ederek kadının başarı anını kendine çevirmeye çalıştığını iddia eden yazar, "Bu onun anı, mezun oldu. Hangi şartlar altında okuduğunu bilmiyoruz, onun için ne kadar zor olduğunu bilmiyoruz. Bunu kendi kendine başardı. " ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN ANLARINI ÇALMAYI BIRAKIN"

Erkekleri 'kadınların tek başına parlamasına izin vermeye' davet eden yazar son olarak, "Kadınların önemli anlarını çalmayı bırakın. Onlar size ait değil" dedi.



Clementine Ford/Facebook

Haberin Devamı

"BENİM SEVGİLİM YAPSA İLİŞKİ O ANDA BİTERDİ"

Ford'ın sert sözleri sosyal medyada domino etkisi yarattı. Çok sayıda kadın kullanıcı benzer fikirleri paylaştığını iletti. İşte o yorumlardan bazıları...

"Bu durum beni çok kızdırıyor. Mezun olmak için çok çalışıyoruz. Benim sevgilim böyle bir şey yapsa, ilişki o anda biterdi"

"Erkeklerin bu tür davranışlarını izlemek beni çileden çıkarıyor. Bir kadının başarısı onları o kadar tehdit ediyor ki, o anları yok etme ihtiyacı hissediyorlar. Zayıf ve zavallıca."

üniversite ÖZÜR YAYINLADI

La Trobe Üniversitesi kadınların tepkiler üzerine sosyal medyasında yayınlanan videoyu kaldırdı ve yanlış bir karar verdiklerini belirterek özür diledi:

Haberin Devamı

"Mezuniyet törenlerimiz tamamen öğrenci başarısını kutlamakla ilgilidir ve bu olay başarılarımıza gölge düşürmüştür.Yanlış bir karar verdik"

FAZLA ABARTILDIĞINI DÜŞÜNENLER DE VAR: MASUM BİR HATA

Sosyal medyada adamın niyetinin kötü olmadığını savunan kullanıcılar da vardı. Bazı kullanıcılar olaya aşırı tepki verildiğini öne sürerken, bazıları da bunun 'masum bir hata' olduğunu savundular.