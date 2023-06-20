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Sosyal medya fenomeni Andrew Tate için iddianame hazır! Suçlamalar çok ağır: İnsan kaçakçılığı, tecavüz

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#Andrew Tate#Romanya#Dünya
Sosyal medya fenomeni Andrew Tate için iddianame hazır Suçlamalar çok ağır: İnsan kaçakçılığı, tecavüz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 14:41

Sosyal medya fenomeni Andrew Tate, Romanya’daki soruşturmada resmen tecavüz, insan kaçakçılığı ve kadınlara cinsel istismar için organizasyon yapmakla suçlandı. Savcılık, Tate ve kardeşi Tristan hakkında bu suçlamalarla iddianame hazırladı.

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Tate kardeşler, Aralık ayında Romanya'nın başkenti Bükreş’te tutuklanmış ve Mart ayında ev hapsine alınmıştı.

İki kardeş haklarındaki suçlamaları reddediyor. Bükreş Savcılığı, Tate kardeşlerle birlikte iki kişinin daha, insan kaçakçılığı için 2021 yılında suç örgütü kurduklarını iddia ediyor.

Savcılık, bu suçun Romanya’nın yanında ABD ve İngiltere’yi de kapsadığını savunuyor.

İddianamede kurban olduklarını savunan yedi kişinin ifadeleri yer alıyor. Bu kişilerin Tate kardeşler tarafından evlilik vaadiyle kandırıldıkları öne sürülüyor.

Sosyal medya fenomeni Andrew Tate için iddianame hazır Suçlamalar çok ağır: İnsan kaçakçılığı, tecavüz

Andrew Tate bu kişilerden birine tecavüz etmekle de suçlanıyor. Hakim 60 gün içinde iddianameyi inceleyecek ve dava açılıp açılmayacağına karar verecek.

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Dava açılırsa bu sürecin de birkaç yıl alabileceği ifade ediliyor.

Andrew Tate ile kardeşi Tristan Tate, servetlerini Romanya’nın Karpatlar dağlarının eteklerinde bulunan bir köyde inşa etti.

Tate kardeşleri 2014 yılında İngiltere’den Romanya’ya götüren iş insanı Sebastian Vieru’nun bağlantıları sayesinde kardeşlerin buraya yerleştiği biliniyor.

Sosyal medya fenomeni Andrew Tate için iddianame hazır Suçlamalar çok ağır: İnsan kaçakçılığı, tecavüz

Tate kardeşlerin köye taşındıktan sonra servetlerini hızla büyütmeleri Romanya’da yürütülen soruşturmanın bir ayağı

Tate kardeşlerin servetinin büyük bir kısmının Romanya’daki kumarhane zinciri yatırımlarından ve Andrew Tate'in erkeklikle ilgili online eğitimlerinden geldiği düşünülüyor.

Tate 2017'de #MeToo hareketinin çok konuşulduğu dönemde kadınların da kendilerine yönelik cinsel saldırıların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyleyerek büyük tepki toplamıştı.

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#Andrew Tate#Romanya#Dünya

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