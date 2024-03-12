Soruşturma başlatıldı! Boeing’e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu

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Amerikan havacılık şirketi Boeing’e ait 737 Max’ın kullanılmayan acil durum kapısının bir anda kopmasıyla şirkete yönelik kalite standartları tartışmaları alevlenmişti. Eleştirilerin odağındaki şirkette 32 yıl boyunca çalışan ve son dönemde Boeing’in kalite standartlarına ilişkin endişeleri dile getiren John Barnett ölü bulundu.



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Ölümünden bir gün önce Boeing’e karşı açılan davada ifade vermesi gereken Barnett’in ifadeye gitmemesinin ardından kaldığı otelin otoparkında bir araçta ölü bulundu. Barnett’in “kendi kendine verdiği” bir yaralama sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. 2017 yılında emekli olan Barnett’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.Boeing tarafından yapılan açıklamada, Barnett’in ölümünden duyulan üzüntü dile getirildi.Barnett'in ölümü hem Boeing hem de ana tedarikçisi Spirit Aerosystems'in üretim standartlarının yoğun bir incelemeye maruz kaldığı bir döneme denk gelmesi nedeniyle dikkat çekiyor.2010 yılından itibaren North Charleston 787 Dreamliner'ların yapıldığı Boeing fabrikasında kalite müdürü olarak çalışan Barnett, 2019 yılında verdiği bir röportajda baskı altında çalışan işçilerin uçaklara kasıtlı olarak kalitesiz parçalar yerleştirdiğini söylemişti.Uçaktaki oksijen sistemlerindeki ciddi sorunların üstünün kapatıldığını da kaydeden Barnett, bunun acil durumlarda 4 oksijen maskesinden birinin çalışmaması anlamına geldiğini sözlerine eklemişti.Güney Carolina'da çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra, yeni uçakların montaj sürecinin aceleye getirildiği ve güvenliğin tehlikeye atılmasından endişe duymaya başladığını, ancak şirketin bunu reddettiğini ifade etmişti.Bazı durumlarda üretim hattındaki gecikmeleri engellemek için kalitesiz parçaların hurda kutularından çıkarılarak uçaklara takıldığını söylemişti. Barnett, yöneticilere söz konusu endişelerini bildirdiğini ancak herhangi bir geri dönüş alamadığını bildirmişti.

KENNEDY'DEN AÇIKLAMA

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ABD Başkanlık Seçimlerinde bağımsız olarak adaylığını açıklayan Robert F. Kennedy, olayla ilgili bugün yaptığı açıklamada “John Barnett, 32 yıl boyunca Boeing'de çalıştı. Şirket, onun güvenlik endişelerini ortaya çıkardıktan sonra hayatını mahvetmeye çalıştı. Kız kardeşim Rory'nin, ödüllü belgeseli ‘Çöküş: Boeing'e Karşı Dava'da onun hikayesini anlatmaya çalışmasından gurur duyuyorum. Boeing açgözlülük yüzünden 346 kişiyi öldürdü. Umarız John Barnett'in ‘intiharına’ ilişkin gerçek bir soruşturma yapılır” dedi.

89 TESTTEN 33'ÜNDE BAŞARISIZ OLDU

ABD'li New York Times gazetesi, son birkaç aydır tartışmaların göbeğinde olan Boeing MAX 737 tipi uçaklarla ilgili haberinde gündeme bomba gibi düşen detaylara yer verdi. NYT'ye göre, 737 Max ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) üretim sürecine yönelik başlattığı incelemede 89 testten 33'ünde başarısız oldu.



FAA ayrıca 737 Max'in gövde parçalarını üreten Spirit AeroSystems'e odaklanan 13 ürün denetimi gerçekleştirdi. Spirit AeroSystems, bu 13 testten altısını geçti, 7'sinde başarısız oldu.



Sunuma göre, denetçiler tarafından tespit edilen sorunların çoğu 'onaylı üretim süreci ve prosedürü'e uyulmaması kategorisine giriyor. Diğer konular ise kalite kontrol dokümantasyonu ile ilgili.