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Son sans zirvesi

#BM#Boris Johnson#Joe Biden
Son sans zirvesi

Küresel ısınmanın yol açacağı felaketlere karşı son şans olarak nitelenen COP26’nın açılışını yapan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, “Gece yarısına bir dakika kaldı, harekete geçmemiz gerekiyor” sözleriyle durumu özetledi.

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BİRLEŞİK Krallık’a bağlı İskoçya’nın Glasgow kentinde 31 Ekim’de başlayan ve 12 Kasım’a kadar devam edecek olan 26’ncı BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) sürüyor. İskoç Etkinlik Kampüsü’nde (SEC) gerçekleşen konferansa ABD Başkanı Joe Biden, ev sahibi Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın aralarında olduğu 120’ye yakın lider, uluslararası dev şirketler ve sivil toplum kuruluşları katılıyor.

‘GECE YARISINA BİR DAKİKA KALDI’

Zirvenin ev sahibi Boris Johnson açılış konuşmasında, dünya liderlerine iklim değişikliği konusunda ‘derhal adım atma’ çağrısında bulunarak “Gece yarısına bir dakika kaldı, harekete geçmemiz gerekiyor. İklim değişikliğini şimdi ciddiye almazsak, yarın çocuklarımız için çok geç olacak” mesajını verdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise “Şimdi ‘yeter’ deme zamanı: Karbonla kendimizi öldürmeye yeter. Doğaya tuvalet gibi davranmaya yeter. Kendi mezarımızı kazıyoruz” şeklinde konuştu.

BİDEN ÖZÜR DİLEDİ

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ABD Başkanı Joe Biden, konferansta yaptığı konuşmada Donald Trump başkanlığındaki önceki yönetimin Paris Anlaşması’ndan çekilmesi sebebiyle özür diledi. Biden, ayrıca gelişmekte olan ülkelerin temiz enerji geçişlerine yardımcı olmak için 2024’e kadar iklim finansmanını dört katına çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

ÇEVRECİLER PROTESTO ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise karbon salınımının büyük bölümünden sorumlu olan ülkeleri, karbon azaltma planlarını hızlandırmak için fırsatı kullanmaya çağırdı. Almanya Şansölyesi Merkel de “Paris Anlaşması’nı uygulamamız gerekiyor. Bunu G20 ülkelerinin söylediği gibi 21. yüzyılın ortasına kadar yapmamız gerekiyor” dedi. Liderlerin sunumları devam ederken, kampüs yakınlarında toplanan ve aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu protestocular “Sizi izliyoruz” ve “Başka bir dünya mümkün” sloganları attı.

ÇİN VE RUSYA LİDERLERİ YOK

Hafta sonu İtalya’daki G20 zirvesine de katılmayan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Glasgow’a da katılım göstermedi. Küresel karbon salınımı konusunda en üst sıralarda yer alan Çin’in lideri Şi, COP26’nın resmi sitesinde paylaştığı yazılı mesajda “ülkesinde yüksek emisyonlu projelerin gelişimini dizginleyeceğini” belirtti. Doktorlarının tavsiyesiyle Glasgow’a katılmayan Birleşik Krallık Kraliçesi 2’nci Elizabeth ise konferansa bir videomesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik talepleri karşılanmadığı gerekçesiyle G20 Zirvesi sonrası COP26 programını iptal ederek Türkiye’ye dönmüştü.

MEVCUT GİDİŞAT FELAKETE DAVETİYE

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COP26’daki en önemli konu, 2100 yılına kadar küresel ısınmayı 1.5 santigrat derece veya en kötü 2 derece artış ile sınırlama yönünde bir mutabakata varılması. Gidişata göre yüzyılın sonuna dek artış 2.7 derece olarak seyrediyor. BM’ye göre bu bir ‘felaket’ ve geri dönüşü yok.

ZİRVENİN HEDEFLERİ NELER

Tüm ülkelerin 2050 yılına kadar karbon gazlarıyla ilgili net sıfır taahhüdünde bulunması ve küresel ısınmayı bu yüzyılın sonuna kadar 1.5 santigrat derecede tutma hedefine yönelik çalışmaların başlaması.

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2015 Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen hedeflere ulaşmak için emisyonların 2030 yılına kadar yarıya indirilmesi ve kuralların belirlenmesi.

Kömürle çalışan enerji santrallerinin kaldırılması, bunların yerini yenilenebilir enerjinin alması.

Ormansızlaşmayı azaltacak anlaşmalara varılması.

İklim finansmanı taahhütleri için 100 milyar doların toplanması.

PSAKİ POZİTİF BİDEN NEGATİF

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin geçen pazar COVID-19’a yakalanmasının ardından gözlerin çevrildiği ABD Başkanı Joe Biden’ın korona testinin negatif çıktığı açıklandı. Psaki testinin pozitif çıkmasından birkaç gün önce Biden ile bir araya gelmişti. Psaki, Biden’a eşlik etmedi ve şu anda evden çalışıyor.

NİYE OLDU

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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’a Glasgow’daki İklim Zirvesi’ne giriş şartı olarak test yapıldığı ve sonucun negatif olduğu belirtildi. Aşıya rağmen Biden’a bu kadar yakın kilit bir Beyaz Saray personelinin koronavirüse yakalanması merak konusu oldu. Newsweek’e konuşan Weill Cornell Tıp Fakültesi’nde görevli Prof. John P. Moore, “Daha iyi COVID-19 aşıları, yani mRNA’lar aslında enfeksiyona karşı koruyuculukta çok iyi ama aşıya karşın bazı vakaların ortaya çıkışı kaçınılmaz” dedi.

PARİS ANLAŞMASI’YLA TÜRKİYE’YE 3 MİLYAR DOLARLIK KATKI

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye’ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandığını belirtti. Anadolu Ajansı’na konuşan Kurum, “Bu finansmanı bir kaldıraç etkisiyle düşünüp belki 4-5 katı daha büyüklükte projeyi bu çerçevede yönetiyor olacağız. Sürdürülebilir bir ekonomi için, yeşil kalkınma için yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içinde kullanacağız. İnşallah 2053’e geldiğimizde net sıfır emisyona ulaştığımız, karbon nötr bir ülke olduğumuz bir sürece dahil oluyoruz” dedi.

Bakan Murat Kurum, Glasgow kentindeki İskoç Etkinlik Kampüsü’nde düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) hazırlanan Türkiye standının açılışını da yaptı. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda kişisel hedeflerin ipliklerle işaretlendiği bölümde ilk uygulamayı yapan Kurum, hedefleri tek tek işaretledi. G-20 ülkeleri içinde Paris İklim Anlaşması’nı onaylamayan tek ülke olan Türkiye, geçtiğimiz haftalarda bu anlaşmayı onaylamış ve hedeflerini açıklamıştı.

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#BM#Boris Johnson#Joe Biden

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