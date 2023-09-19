Son dakika... Zelenski: Rusya gıdayı silah olarak kullanıyor

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İşte Zelenski'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Rusya gıdayı silah olarak kullanıyor. Tahıl koridorunu destekleyenlere teşekkür ederim. Enerjinin silahlaştırılması, dünya Rusya'nın enerjiyi silah olarak kullandığını gördü. artık bu tehdit daha da büyük. Artık güvensiz nükleer reaktörleri yerine başka ülkelerin reaktörlerini silah haline dönüştürüyor.



"RUSYA'DAKİ ÇOCUKLAR UKRAYNA'YA NEFRET ÜZERİNE EĞİTİLİYOR"



Hain bir nükleer tehdit karşısında Rusya'ya hesap verilebilirlik atanmıyor. Terör örgütleri çocukları kaçırıyor ve toplum üzerinde baskı kullanmak için kullanılıyor. Binlerce çocuk daha Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde kaçırıldı. Çocuklar artık geri gelmeli ama zaman geçiyor. Rusya'daki çocuklar Ukrayna'ya nefret üzerine eğitiliyor. Bu bir soykırım. Rusya her 10 yılda bir savaş başlatıyor. Rusya olmasaydı, nükleer ve kimyasal silahlar Suriye'de asla kullanılmazdı. Ölüm saçıyorlar, yıkım getiriyorlar. Rus topları, Ukrayna'nın köylerini yok ediyor. Nükleer silah olmadan bunu yapıyorlar. Bu savaşın siber alana yayılabileceğini görüyoruz. Yapay zekaya savaşma da öğretiliyor. Neyse ki hala iklimin nasıl silah olarak kullanılabileceği öğrenilmemiş görünüyor. İklim aktivistleri protestoya çıktı.



BM'DE BOMBA ALARMI



Zelenski, BM Genel Kurulu'nda konuşmasını yaptığı sırada, Amerikan polisi binanın yakınlarında bomba araması yaptı.

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CNN Türk Vaşington Temsilcisi Yunus Paksoy, yetkililer tarafından kendilerine verilen bilgide, "rutin arama ve tedbirler kapsamında" bu faaliyetin gerçekleştirildiğini aktardı.

Bomba uzmanı köpeklerle yapılan aramalarda, basın mensuplarının canlı yayın araçları da dahil Genel Kurul'un gerçekleştiği binanın etrafındaki tüm araçlarda arama yapıldı.



