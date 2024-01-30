×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Ürdün'deki ABD askerlerine yönelik saldırılar... Biden'dan 'savaş' açıklaması: Kararımı verdim

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Biden#Ürdün
Son dakika: Ürdündeki ABD askerlerine yönelik saldırılar... Bidendan savaş açıklaması: Kararımı verdim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 19:04

Son dakika haberine göre; ABD Başkanı Joe Biden, “Ürdün’de ABD askerlerine yönelik saldırıya nasıl yanıt verileceğine karar verdim, Orta Doğu’da daha büyük bir savaşa ihtiyacımız yok” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün’ün Suriye sınırına yakın bir bölgesinde bulunan Tower 22 adlı ABD üssüne düzenlenen İHA saldırısına nasıl karşılık verileceğine dair karar verdiklerini belirterek, daha fazla detay paylaşmadı.

İran’ın saldırıyı düzenleyenlere silah sağladığını ve bu nedenle İran’ı saldırılardan sorumlu tuttuğunu ifade eden Biden, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışmayı caydırmayı umduğunu belirterek, "Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Aradığım şey bu değil” dedi.

CNN TÜRK Washington Temsilcisi Yunus Paksoy gelişmeye ilişkin şu detayları aktardı:

Gazetecilerin sorularını cevapladı. İran ile olan gerginlik soruldu. 'Nasıl cevap vereceğime karar verdim. Orta Doğu'da daha geniş savaşa ihtiyacımız yok' cevabını verdi. Başkan Biden'ın kararını verdiği, İran'ı direkt vurmayacağı görüşünü alıyoruz. Bir soru daha soruldu. 'İran'ı direkt olarak sorumlu tutuyor musunuz?' deyince 'Silahları onlar temin ediyor' açıklamasında bulundu.

Gözden KaçmasınSon dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABD bu itiraf ile çalkalanıyor: Ölümcül hata deşifre oldu İsrailde hükümet krizi: AyrılırızSon dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABD bu itiraf ile çalkalanıyor: Ölümcül hata deşifre oldu! İsrail'de hükümet krizi: AyrılırızHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Biden#Ürdün

BAKMADAN GEÇME!