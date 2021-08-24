Son dakika: Ünlü rock grubu Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts hayatını kaybetti

Watts'ın bir süre önce çok kritik bir ameliyata girdiği açıklanmıştı. Haziran ayında 80. yaş gününü kutlayan müzisyen, 1963'ten beri rock grubunun üyesiydi.



'HUZUR İÇİN VEFAT ETTİ'



Londra'daki yapımcısı Bernard Doherty tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Charlie Watts'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bugün erken saatlerde hastanede huzur içinde vefat etti" dedi.

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