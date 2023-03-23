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Son dakika: Ukrayna'dan flaş Bakhmut açıklaması... Savaşta roller değişti!

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#Ukrayna Savaşı#Bakhmut#Dünya
Son dakika: Ukraynadan flaş Bakhmut açıklaması... Savaşta roller değişti
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 13:53

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken Ukrayna'dan flaş bir açıklama geldi.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya, Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için neredeyse tüm gücünü seferber etmiş durumda.

Son dakika: Ukraynadan flaş Bakhmut açıklaması... Savaşta roller değişti
Ukrayna lideri Zelenski, Bakhmut yakınlarında görev yapan 57. Motorize Tugay'ın askerleri ile poz verdi. (Fotoğraf: TELEGRAM)

Ukrayna'dan gelen açıklama ise savaşta rollerin değiştiğine işaret ediyor.

Rusya'nın Bakhmut saldırılarının hız kaybettiğini açıklayan Ukraynalı general Oleksandr Syrskyi, Kiev'in 'çok yakında' karşı saldırıya geçeceklerini dünyaya ilan etti.

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Syrskyi, Bakhmut'u ele geçirmek için savaşan Rus paralı askerlerinin güçlerinin tükendiğini de sözlerine ekledi.

'Geçmişte Kiev, Harkiv, Balakliya ve Kupiansk yakınlarında yaptığımız gibi, bu fırsattan çok yakında yararlanacağız' diyen Ukraynalı general, karşı taarruz için son hazırlıkların yapıldığı yorumlarının yapılmasına neden oldu

Bu sözler Kiev'in, taktik değiştirmeye yakın olduğunun şimdiye kadarki en güçlü göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Son dakika: Ukraynadan flaş Bakhmut açıklaması... Savaşta roller değişti
Putin, arabasıyla şehrin çeşitli semtlerini dolaşarak molalar verdi ve bölge sakinleriyle görüştü. (Fotoğraf: AP)

ZELENSKİ'DEN 'PUTİN' HAMLESİ

Geçtiğimiz günlerde, Putin işgal edilen Ukrayna topraklarına ilk ziyaretini gerçekleştirmişti.

Mariupol'e giden Rus lider burada araba kullanmış ve halk ile konuşmuştu. Ukrayna lideri Zelenski Putin'in bu hamlesini Bahkmut yakınlarındakiön cepheye giderek yanıt verdi.

Savaşın en yoğun yaşandığı doğuya ziyaret gerçekleştiren Zelenski, cephedeki askerlere hitap etti.

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Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Kahramanlarımızı ödüllendirmek için bugün Bakhmut bölgesindeki cephe mevzilerinde bulunmaktan onur duyuyorum. El sıkışmak ve ülkemizin egemenliğini korudukları için onlara teşekkür etmek istiyorum' ifadelerine yer verdi.

 

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#Ukrayna Savaşı#Bakhmut#Dünya

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