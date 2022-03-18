Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Rusya, pazara bomba yağdırdı! Kurtarma ekiplerini de hedef aldılar

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Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor. Son dönemde sivilleri hedef almakla suçlanan Rusya, Harkiv kentindeki Barabashovo pazarına bomba yağdırdı. Saldırı sonrası çıkan yangın saatlerce söndürülemedi ve çevredeki evlere sıçradı. Ukrayna Rus ordusunun aynı bölgeyi bir kez daha hedef aldığını ve bir kurtarma görevlisinin saldırı neticesinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'in Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile görüşeceğini duyurdu. Kritik görüşmenin TSİ 16'da yapılacağı açıklandı.

İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...

05.46 Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'in Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile TSİ 16.00'da görüşeceğini duyrudu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Biden'ın yarınki görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi'ye "Rusya'ya askeri destek vermesi durumunda bunun karşılığı olacağı" uyarısında bulunacağını söyledi.

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04.43 Kanada, Rus işgalinden kaçan Ukraynalılara üç yıla kadar geçici oturma izni verecek. AFP'ye göre, Ukraynalı mülteciler aynı anda çalışma izni için de başvurabilecekler.

RUSYA AYNI BÖLGEYE İKİNCİ DEFA SALDIRDI

03.56 Ukrayna'nın kamu yayın kuruluşu Suspilne'ye göre, Rus bombardımanı Harkiv kentindeki Barabashovo pazarında yangına neden oldu.

Haberde 'Beş saat içinde yangın neredeyse tüm bölgeyi sardı ve yakındaki evlere de sıçradı' denildi. Acil durum çalışanları yangını söndürürken, Rus birlikleri yeniden füzelerle pazarı hedef aldı. Saldırı sonucu bir kurtarma görevlisi hayatını kaybetti.

03.28 Mariupol tiyatrosundaki kurtarma çalışmaları 'sürekli bombardıman' ile engellendi. Mariupol belediye meclisi, kurtarma ekiplerinin Tiyatroaki enkazı temizlemeye devam ettiğini ve 'sürekli bombardımana' rağmen hayatta kalanları aramaya devam ettiğini açıkladı.

02.50 Rusya’nın, BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna’da ortaya çıktığı iddia edilen biyolojik laboratuarların görüşülmesi için bugün BMGK’yı acil toplantıya çağıracaklarını duyurdu.

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22.35 Ukraynalı mültecileri Polonya’nın Przemysl kasabasından Finlandiya’ya götürmekte olan Silt 22 isimli yardım kuruluşunun kiraladığı otobüs Litvanya’nın Letonya sınırına yakın Raubonysta ile Skilinpamusista kasabaları arasında trafik levhasına çarptıktan sonra yoldan çıkarak devrildi. Otobüste bulunan kadın ve çocuklardan oluşan 53 mülteciden 12’si hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kalan yolcular ise Salociai Kültür Merkezine götürüldü.

22.30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve Almanya Savunma Bakanı Lambrecht ile bir araya geldi. Stoltenberg, yaptığı açıklamada, "Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an ile karşı karşıya olduğumuz için Alman liderliği önemlidir. Putin'in Ukrayna'daki acımasız savaşı devam ediyor. Ancak Ukrayna halkının cesareti ve silahlı kuvvetleri tüm dünya için bir ilham kaynağı oldu. Meşru müdafaa haklarını destekliyoruz" dedi.

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21.45 ABD Başkanı Joe Biden, St. Patrick Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bu kez de "haydut” ve “katil bir diktatör” olarak nitelendirdi.

21.30 ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna'da bir Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

20.45 İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in barış istemediğini öne sürerek, Moskova Yönetimi'nin Ukrayna'daki savaşını sona erdirmek için daha fazla yaptırıma gerek olabileceğini belirtti.

20.25 ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna hedeflerine 1000'den fazla füze attığını öne sürdü.

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20.00 Rus kuvvetlerinin saldırısı sonrası Kiev'in İprin bölgesi yakınlarındaki bir depoda büyük yangın çıktı.