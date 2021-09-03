Son dakika... Taliban'dan kan donduran yayın: Askeri geçit töreninde intihar yeleği!

ABD'nin Afganistan'dan ayrılması ile zaferini ilan eden Taliban'ın kutlamaları sürüyor.

Başkent Kabil dahil ülkenin büyük bir bölümünde kontrolü ele geçiren Taliban, dünyayı ayağa kaldıran bir adım attı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, askeri geçit töreni düzenleyen Taliban, bu anları devlet televizyonunda da yayınladı.

ABD ve Afgan ordusundan geriye kalan silahların da yer aldığı geçit töreninde tabiri caizse dünyanın kanını donduran bir görüntü yer aldı.

Devlet televizyonundan canlı yayınlanan geçit töreni sırasında örgüt, intihar yeleklerini ve bombaları da sergiledi.

40 dakikalık geçit töreni yayınında varil bombası 'düşmanın sıradan veya zırhlı araçlarını yok etmek' için kullanılan 'Mücahitlerin askeri silahı' olarak tanımlandı.

Kandahar'da çekildiği anlaşılan görüntülerde Taliban milislerinin geçişini örgütün liderlerinin de takip ettiği görüldü

Söz konusu görüntülerde Taliban militanlarının dövüş yeteneklerini sergiledikleri ve yumruklarıyla plakaları kırdıkları anlar da yer aldı.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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