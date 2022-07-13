Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Sri Lanka'da OHAL ilan edildi

#Sri Lanka#OHAL#Dünya
Son dakika... Sri Lankada OHAL ilan edildi

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın askeri uçakla ülkeyi terk etmesinin ardından Sri Lanka'da OHAL ilan edildi.

Haberin Devamı

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeden kaçmasından saatler sonra ülke çapında OHAL ilan etti.

Başbakanlık sözcüsü Dinouk Colombage AFP'ye verdiği demeçte, 'Cumhurbaşkanı ülke dışında olduğundan, ülkedeki durumla ilgilenmek için acil durum ilan edildi' dedi.

Sri Lanka göçmenlik yetkililerinden verilen bilgiye göre Rajapaksa, bu sabahın erken saatlerinde ana uluslararası havalimanından kalkan Antonov-32 tipi bir askeri uçakla ülkesinden ayrıldı.

Yetkililerin ifadesine göre başkan, aralarında eşi ve bir korumasının da olduğu toplam 4 yolcunun bindiği uçakla Maldivler'e kaçtı.

Ülkesinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestolar sonucu Meclis Başkanına bugün istifa edeceğini açıklayan Rajapaksa’nın bugün tarihli bir istifa mektubunu geçtiğimiz pazartesi gününden imzalayarak Meclis Başkanına iletilmek üzere gönderdiği bildiriliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sri Lanka#OHAL#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Yeniden hatırlatma dozu dönemi Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi | 5 SORU 5 YANIT

Yeniden hatırlatma dozu dönemi! Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Koronavirüs
Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz? Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

#Uyku Sağlığı
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez

BAKMADAN GEÇME!

Yeniden hatırlatma dozu dönemi Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi | 5 SORU 5 YANIT

Yeniden hatırlatma dozu dönemi! Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Koronavirüs
Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz? Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

#Uyku Sağlığı
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez