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Son dakika: Putin'den flaş 'tahliye' açıklaması

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#Putin#RUSYA#Kısmi Seferberlik
Son dakika: Putinden flaş tahliye açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 14:34

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgede yaşanan şiddetli çatışmalar nedeni ile Herson'daki sivillerin tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, az önce yaptığı son dakika açıklamasında Herson bölgesindeki sivillerin yaşanan çatışmalardan dolayı tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

"SİVİLLER ACI ÇEKMEMELİ"

Putin açıklamasında, "İnsanlar Herson'daki tehlikeli eylemelerden uzaklaştırılmalı, sivil nüfus acı çekmemeli" ifadesini kullandı.

"KISMİ SEFERBERLİKTE 318 BİN KİŞİ SEFERBER EDİLDİ"

Açıklamasında ilan edilen kısmi seferberlik için de değerlendirmelerde bulunan Rus lider, şimdiye kadar 318 bin kişinin seferber edildiğini duyurdu. 

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#Putin#RUSYA#Kısmi Seferberlik

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