Son dakika: Putin'den flaş 'tahliye' açıklaması

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, az önce yaptığı son dakika açıklamasında Herson bölgesindeki sivillerin yaşanan çatışmalardan dolayı tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.



"SİVİLLER ACI ÇEKMEMELİ"



Putin açıklamasında, "İnsanlar Herson'daki tehlikeli eylemelerden uzaklaştırılmalı, sivil nüfus acı çekmemeli" ifadesini kullandı.



"KISMİ SEFERBERLİKTE 318 BİN KİŞİ SEFERBER EDİLDİ"



Açıklamasında ilan edilen kısmi seferberlik için de değerlendirmelerde bulunan Rus lider, şimdiye kadar 318 bin kişinin seferber edildiğini duyurdu.