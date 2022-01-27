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Son dakika: Pfizer Kovid hapı Avrupa'da onaylandı

#Koronavirüs#Pfizer#İlaç
Son dakika: Pfizer Kovid hapı Avrupada onaylandı

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'ın ürettiği Paxlovid isimli koronavirüs hapı bugün Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onayladı.

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Pfizer'in Paxlovid isimli koronavirüs hapı bugün Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onayladı. İlaç koronavirüs için Avrupa'da yetkilendirilen ilk oral antiviral tedavi oldu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yaptığı açıklamada, "Paxlovid'in hastalığın şiddetli hale gelme riski yüksek olan yetişkinlerde Kovid-19'u tedavi etmesi için yetkilendirilmesini tavsiye ettiğini" belirtti.

SEMPTOMLAR BAŞLADIKTAN SONRAKİ 5 GÜN İÇİNDE ALINMALI

Paxlovid, korona virüs hastalarının hastaneye kaldırılacak kadar ağırlaşmadan önce evde kullanmalarına izin verilen ilk antiviral Kovid-19 hapı oldu. Hapın 12 yaş ve üstü hastaların kullanabileceği, sadece reçeteyle alınabileceği, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra mümkün olan en kısa sürede ve semptomların başlamasından sonraki 5 gün içinde alınması gerektiği ifade edildi.

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ABD İLAÇ DAİRESİ DE ONAYLAMIŞTI

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’in Korona virüse karşı geliştirdiği antiviral Hap Paxlovid’in hafif ila orta şiddette korona virüs hastalığının tedavisi için acil kullanımının onaylandığı duyurulmuştu.

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#Koronavirüs#Pfizer#İlaç

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