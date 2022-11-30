Son dakika... Pakistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

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Pakistan'ın güneybatısındaki Quetta şehrinde bir polis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, bombalı saldırı nedeniyle en az 3 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı.

'Pakistan Talibanı' olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) saldırıyı üstlendi.

Belucistan Başbakanı Abdul Quddus Bizenjo saldırıyı kınadı ve 'korkakça eylemlere' karşı koyma sözü verdi.

Bizenjo , 'Bu olaya karışan veya kolaylaştıran herkes hukuk önüne çıkarılacaktır' dedi.