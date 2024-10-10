Son dakika.... Milton ABD kıyılarına ulaştı: Sokaklar sular altında, yaklaşık 2 milyon hane elektriksiz, can kayıpları var

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Şiddeti kategori 5'e kadar yükselen ve "yüz yılın en yıkıcı kasırgası" olma potansiyeli taşıyan Milton Kasırgası, Meksika Körfezi üzerinden ABD'nin Florida eyaletine ulaştı.
Florida'ya ulaştığında üçüncü kategoriye düşen kasırga, kıyıya çıkmasından yaklaşık 90 dakika sonra ikinci kategoriye geriledi. Yetkililer, kategorisi düşürülmesine rağmen Milton Kasırgası'nın son derece yıkıcı olduğu uyarısını yapıyor.
Florida'da yaklaşık 2 milyon haneye elektrik verilemiyor. Kuzey Carolina Eyaleti'nde ise 70 bin hane elektriksiz kaldı.
Eyalet genelinde sel baskınları uyarısı tekrarlanıyor. İlk belirlemelere göre St. Lucie bölgesinde birden fazla can kaybı olduğu belirtildi.
Kasırga şiddetli rüzgarın etkisiyle evlere de büyük hasar verdi. Birçok ağaç ve enerji nakil hatlarının kökünden sökülüp yollarda sürüklendi.
Florida Valisi Ron DeSantis, bölgeden tahliye edilemeyenlerin iç mekanlarda ve güvenlik önlemleri alarak beklemesi gerektiğini söyledi.
DeSantis, kasırganın tehdit oluşturduğu 51 ilçe için olağanüstü hal ilan ederken, Başkan Joe Biden, Milton Kasırgası'nın neden olabileceği zararlara karşı önceden tedbir almak amacıyla federal bir afet ilanını onayladı. Bu karar, eyaletin kasırgaya hazırlık ve toparlanma sürecinde gerekli tüm yardımların sağlanmasına olanak tanıyacak.
Felaketin üç milyondan fazla nüfusa sahip olan Tampa kentini de vurabileceğinden korkuluyordu. Ancak son verilere göre Tampa'nın geniş ölçekli bir hasardan kurtulabileceği tahmin ediliyor.
Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Milton'ın "ölümcül ve felaket" bir fırtına olduğunu belirtirken, kasırganın ardından 1200 arama kurtarma personelinin konuşlandırılmaya hazır olduğunu duyurdu.
ŞİDDETLİ YAĞMUR VE SEL BEKLENİYOR
NHC'nin tahminlerine göre, Milton Kasırgası'nın getirdiği fırtına dalgalanması ve yükselen deniz suları, Florida'nın birçok kıyı bölgesinde hayatı tehdit eden su baskınlarına neden olacak. Meteorologlar, kasırganın merkezinden yaklaşık 30-40 km güneydeki alanların en ağır darbeyi alabileceğini belirtti. Milton'ın karaya çıkış yerinin, kasırganın neden olacağı hasarın derecesini doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor.
Kasırganın haberini yapan ABD'li basın mensupları da canlı yayında inanılmaz anlar yaşadılar. CNN International için canlı yayın yapan 57 yaşındaki muhabir Anderson Cooper, Bradenton'dan son gelişmeleri aktarırken yüzüne enkaz parçalarından biri çarptı.
Kendini hızla geriye çekerek acı içinde bağıran Cooper, yaralanmasına rağmen haberine devam etti ancak endişeli hayranları sosyal medyadan ona güvenli bir yere geçmesi için çağrıda bulundu.
Want to know what it feels like to be inside a hurricane? Turn on @CNN. Here's @BillWeirCNN losing his hat a few minutes ago: pic.twitter.com/EZNnpz3K6e— Brian Stelter (@brianstelter) October 10, 2024