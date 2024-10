Son dakika.... Milton ABD kıyılarına ulaştı: Sokaklar sular altında, yaklaşık 2 milyon hane elektriksiz, can kayıpları var

Şiddeti kategori 5'e kadar yükselen ve "yüz yılın en yıkıcı kasırgası" olma potansiyeli taşıyan Milton Kasırgası, Meksika Körfezi üzerinden ABD'nin Florida eyaletine ulaştı.

Florida'ya ulaştığında üçüncü kategoriye düşen kasırga, kıyıya çıkmasından yaklaşık 90 dakika sonra ikinci kategoriye geriledi. Yetkililer, kategorisi düşürülmesine rağmen Milton Kasırgası'nın son derece yıkıcı olduğu uyarısını yapıyor.



Florida'ya ulaşan kasırganın 205 km/s hıza sahip rüzgarlara neden olduğu bildirildi. Ardından kasırganın ürettiği rüzgarlar saatte 165 km'ye kadar düştü. Ancak kasırga büyük bir yıkım bırakarak ilerlemeyi sürdürüyor.

Florida'da yaklaşık 2 milyon haneye elektrik verilemiyor. Kuzey Carolina Eyaleti'nde ise 70 bin hane elektriksiz kaldı.

Eyalet genelinde sel baskınları uyarısı tekrarlanıyor. İlk belirlemelere göre St. Lucie bölgesinde birden fazla can kaybı olduğu belirtildi.



Kasırga şiddetli rüzgarın etkisiyle evlere de büyük hasar verdi. Birçok ağaç ve enerji nakil hatlarının kökünden sökülüp yollarda sürüklendi.



Florida Valisi Ron DeSantis, bölgeden tahliye edilemeyenlerin iç mekanlarda ve güvenlik önlemleri alarak beklemesi gerektiğini söyledi.

DeSantis, kasırganın tehdit oluşturduğu 51 ilçe için olağanüstü hal ilan ederken, Başkan Joe Biden, Milton Kasırgası'nın neden olabileceği zararlara karşı önceden tedbir almak amacıyla federal bir afet ilanını onayladı. Bu karar, eyaletin kasırgaya hazırlık ve toparlanma sürecinde gerekli tüm yardımların sağlanmasına olanak tanıyacak.



Kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Biden, Florida'ya yaklaşan kasırgaya ilişkin "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." yorumunu yaptı.Biden daha önce de tahliye emri alan Floridalılara, yaşadıkları bölgeyi hemen terk etmeleri çağrısı yapmış bunun “ölüm kalım meselesi" olduğunu söylemişti.Tampa Belediye Başkanı Jane Castor da bölge sakinlerine tahliye çağrısında bulunarak, "Hiçbir şekilde dramatize etmiyorum: Eğer bu tahliye bölgelerinden birinde kalmayı tercih ederseniz, öleceksiniz" demişti.

Felaketin üç milyondan fazla nüfusa sahip olan Tampa kentini de vurabileceğinden korkuluyordu. Ancak son verilere göre Tampa'nın geniş ölçekli bir hasardan kurtulabileceği tahmin ediliyor.

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Milton'ın "ölümcül ve felaket" bir fırtına olduğunu belirtirken, kasırganın ardından 1200 arama kurtarma personelinin konuşlandırılmaya hazır olduğunu duyurdu.



Kasırganın dış çeperleri Florida kıyılarına tropik fırtına ve sert rüzgarlarla ulaşırken, yoğun yağış da yaşamı zorlaştırıyor. Eyaletteki yüzlerce uçuş iptal edildi, bazı havalimanları da kapandı.

ŞİDDETLİ YAĞMUR VE SEL BEKLENİYOR

NHC'nin tahminlerine göre, Milton Kasırgası'nın getirdiği fırtına dalgalanması ve yükselen deniz suları, Florida'nın birçok kıyı bölgesinde hayatı tehdit eden su baskınlarına neden olacak. Meteorologlar, kasırganın merkezinden yaklaşık 30-40 km güneydeki alanların en ağır darbeyi alabileceğini belirtti. Milton'ın karaya çıkış yerinin, kasırganın neden olacağı hasarın derecesini doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor.



Florida'nın batı kıyısındaki Tampa, Sarasota, Fort Myers gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde şiddetli yağışlar, ani sel ve kentsel sel riskiyle birlikte, orta ve büyük nehirlerde taşkınlara yol açma potansiyeline sahip.Yetkililer, sel riskinin felaket düzeyde olabileceği konusunda halkı uyararak gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.Florida yetkilileri, kasırgaya karşı hazırlıkları hızlandırmak amacıyla birçok bölgedeki okul ve iş yerlerinin kapalı kalacağını duyurdu.Tahliye merkezleri kurulmuş durumda ve halkın bu merkezlere yönlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Güvenlik ve acil durum ekipleri, olası kurtarma ve tahliye operasyonları için tam kapasiteyle hazır durumda bekliyor.

Kasırganın haberini yapan ABD'li basın mensupları da canlı yayında inanılmaz anlar yaşadılar. CNN International için canlı yayın yapan 57 yaşındaki muhabir Anderson Cooper, Bradenton'dan son gelişmeleri aktarırken yüzüne enkaz parçalarından biri çarptı.

Kendini hızla geriye çekerek acı içinde bağıran Cooper, yaralanmasına rağmen haberine devam etti ancak endişeli hayranları sosyal medyadan ona güvenli bir yere geçmesi için çağrıda bulundu.





Want to know what it feels like to be inside a hurricane? Turn on @CNN. Here's @BillWeirCNN losing his hat a few minutes ago: pic.twitter.com/EZNnpz3K6e