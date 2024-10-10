Son dakika...İsrail'in İran planı: Ölümcül, hassas ve ansızın! 'Tahran ilk nükleer denemesini yaptı' iddiası ortalığı karıştırdı

Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun Lübnan’a yönelik tehdidi ile ilgili yorum

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği rutin basın toplantısında İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sorulan bir soru üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun “Lübnan bir başka Gazze'ye dönüşebilir” tehdidi hakkında konuşan Jean-Pierre, “Bu özel soru hakkında çok net bir şekilde söyleyeceğim şey şu ki, biz Lübnan'ın bir başka Gazze'ye dönüştüğünü göremeyiz ve görmeyeceğiz. Görmek istediğimiz şey bu değil” ifadelerini kullandı.



Hem Gazze'deki hem de Lübnan'daki acıların çatışmaları sona erdirme ve bölgede kalıcı barış ve güvenlik için temel oluşturma çabalarını daha da acil hale getirdiğini vurgulayan Jean-Pierre, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarını durdurması halinde, “Lübnan’da yaşanan acıların önlenmiş olabileceğini” savundu. Jean-Pierre, hem Lübnanlı hem de İsrailli sivillerin Mavi Hattın her iki tarafındaki evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak bir diplomatik çözümün kesinlikle gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.