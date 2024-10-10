Son dakika...İsrail'in İran planı: Ölümcül, hassas ve ansızın! 'Tahran ilk nükleer denemesini yaptı' iddiası ortalığı karıştırdı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, Lübnan’daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı. Ülkemiz, İsrail’in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.
İran'ın Semnan eyaletinde meydana gelen deprem haberinden günler sonra, sarsıntıların aslında Tahran'ın ilk nükleer denemesinden kaynaklandığı iddia edildi. Cumartesi günü saat 10:45'te Tahran Üniversitesi sismografi merkezi, İran'ın Semnan eyaletindeki Aradan kentinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve sarsıntıların Tahran'ın doğusundaki bazı bölgelerde de hissedildiğini duyurdu.
Deprem haberinin hemen ardından Tahran rejiminin, İsrail'in topraklarına yönelik saldırılarına karşı caydırıcı bir önlem olarak, ilk yeraltı nükleer denemesini gerçekleştirdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. İddialar tam da onlarca İranlı vekilin ülkenin Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne mektup yazarak nükleer silah çağrısında bulunduğu bir zamanda geldi.
İran haber ajansı nükleer spekülasyonları “söylenti” olarak reddetti ve nükleer denemenin Tahran'ın doktriniyle çeliştiğini vurguladı ancak iddialar sosyal medyayı aşıp batı medyasında da geniş yer aldı.
İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısına İran'ın nasıl yanıt vereceği hâlâ belirsizliğini koruyor.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in İran'a saldırısının, 'ölümcül, hassas ve ansızın" gerçekleşeceğini ileri sürdü.Askeri bir toplantıda konuşan Gallant, "Ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamayacaklar" dedi.
YENİ TAHLİYE EMİRLERİ
İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde yüz binlerce kişinin yer değiştirmek zorunda kaldığı birçok mahalle için, yeni tahliye emirleri yayınladı.İsrail ordusu söz konusu emirleri, belli bir bölgeye saldırı düzenlemeden önce sivilleri uyarmak amacıyla yayınladığını söylüyor. Ancak bu uyarıların belirsiz ve işlevsiz olduğu yönünde birçok eleştiri de dile getiriliyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği rutin basın toplantısında İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sorulan bir soru üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun “Lübnan bir başka Gazze'ye dönüşebilir” tehdidi hakkında konuşan Jean-Pierre, “Bu özel soru hakkında çok net bir şekilde söyleyeceğim şey şu ki, biz Lübnan'ın bir başka Gazze'ye dönüştüğünü göremeyiz ve görmeyeceğiz. Görmek istediğimiz şey bu değil” ifadelerini kullandı.
Hem Gazze'deki hem de Lübnan'daki acıların çatışmaları sona erdirme ve bölgede kalıcı barış ve güvenlik için temel oluşturma çabalarını daha da acil hale getirdiğini vurgulayan Jean-Pierre, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarını durdurması halinde, “Lübnan’da yaşanan acıların önlenmiş olabileceğini” savundu. Jean-Pierre, hem Lübnanlı hem de İsrailli sivillerin Mavi Hattın her iki tarafındaki evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak bir diplomatik çözümün kesinlikle gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.
Rejimin haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail’in, Humus ilinin güneyindeki Hasye ilçesinde araba fabrikasına saldırı düzenlediği iddia edildi.Haberde, saldırıda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.Öte yandan konuya ilişkin İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimine Orta Doğu konusunda danışmanlık yapan Matthew RJ Brodsky, İsrail'e, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan İrlanda askerlerine "napalm bombası atmasını" önerdi.Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimine Orta Doğu konusunda danışmanlık yapan Matthew RJ Brodsky, İsrail'e, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan İrlanda askerlerine "napalm bombası atmasını" önerdi.
X'te yoğun tepki çeken paylaşımını silen Brodsky'nin hesabı, daha sonra şirket tarafından "yayın ilkelerini ihlal" ettiği gerekçesiyle askıya alındı.İrlanda Başbakanı Simon Harris Brodsky'nin paylaşımının "iğrenç, uygunsuz ve aşağılık" bir açıklama olduğunu belirtti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nde İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarının yakınlarına zırhlı personel taşıyıcılar konuşlandırdığı belirtildi. Haberde, bunun, İkinci İntifada'nın başladığı 2000 yılından bu yana bir "ilk" olduğu vurgulandı.
Gazze Şeridi'nde bir yıldır Filistinlilere karşı soykırıma devam eden İsrail, Batı Şeria'da da toplumsal bir patlama yaşanmasından endişe ediyor. İsrailli bir askeri yetkilinin aktardığına göre, ordu, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Gazze sınırında düzenlediğine benzer saldırıların her an Batı Şeria'da da düzenlenmesinden korkuyor.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Wardaniyeh kasabasına düzenlenen İsrail saldırısında 5 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. 12 kişinin yaralandığı açıklanırken, saldırı sonrasında etrafa saçılan "ceset parçaları" üzerinde kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Gelişmelerle birlikte İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselmiş oldu.
İsrail Başbakanlık Ofisinin X hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu'nun ekibiyle Biden ile telefonda görüştüğü bilgisiyle bir fotoğrafa yer verildi. Öte yandan, İsrail basını, görüşmenin tamamlandığını ve 50 dakika sürdüğünü bildirdi.
Biden-Netanyahu görüşmesine ilişkin değerlendirmeler yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, görüşmenin "doğrudan" ve "verimli" bir görüşme olduğunu kaydetti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan'da sivillere yönelik zararın "en aza indirilmesi" çağrısını yaptı.Biden, özellikle de Beyrut'un yoğun nüfuslu bölgelerine dikkat çekti, yerinden edilen Lübnanlı ve İsrailli sivillerin güvenle evlerine dönebilmesi için, "diplomatik çabalara duyulan ihtiyacın" altını çizdi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katıldığı telefon görüşmesinde Biden, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısını "kesin şekilde kınadı" ve ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik taahhüdünü vurguladı.Biden ile Netanyahu, gelecek günlerde doğrudan ve ulusal güvenlik kurulları vasıtasıyla yakın temasta kalmak üzere görüş birliğine vardı.