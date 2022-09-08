Son dakika... Liz Truss enerji planını açıkladı

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Başbakan seçilmesinin ardından yaptığı zafer konuşmasında enerji ve ulusal sağlık hizmeti konusunda çözüm getireceğinin altını çizen Truss'un doğal gaz planı resmiyet kazandı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada enerji fiyatlarının artmasıyla ilgili yönetiminin aldığı önlem planını açıkladı. Truss, 1 Ekim'den itibaren İngiltere'deki tüm hanelerin yıllık enerji faturalarının üst limitinin 2 bin 500 sterlin ile sabitleneceğini söyledi.

Uygulamanın 2 yıl boyunca devam edeceğini duyuran Truss, plan ile yıllık enerji faturalarında yaklaşık bin sterlin tasarruf sağlayacağını söyledi. Truss yaptığı konuşmada, "Bu haftanın başlarında, Birleşik Krallık'taki ailelerin ve işletmelerin karşılaştığı yükselen enerji fiyatlarıyla ilgileneceğime dair söz verdim. Bugün bu sözü yerine getiriyorum. Bu hükümet, insanlara enerji faturalarında kesinlik sağlayacak yeni bir enerji fiyat garantisi sunmak için derhal harekete geçiyor. Enflasyonu frenleyecek ve büyümeyi hızlandıracağız. Ekim ayının ilk gününden itibaren ve hanelerin önümüzdeki 2 yıl boyunca yılda 2 bin 500 sterlinden fazla fatura ödememelerini sağlayacağız" dedi.

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Planın, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da dahil olacağını söyleyen Truss ayrıca daha önce eski Başbakan Boris Johnson yönetiminde duyurulan 400 sterlinlik fatura yardımının da ayrıca geçerli olacağını söyledi.

Truss, planın nasıl finanse edileceği konusunda Maliye Bakanı olarak atanan Kwasi Kwarteg'in daha fazla ayrıntı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Truss yaptığı konuşmada, enerji maliyetlerini düşürmek için uluslararası tedarikçilerle sözleşmeler yapmak üzere bir enerji tedarik görev gücü kurulacağını aktardı. Enerji şirketlerinin uzun vadeli enerji sözleşmeleri satın almasına izin vermek için 40 milyar sterlin değerinde yeni bir plan oluşturulacağını aktaran Truss, "İngiltere'nin enerji güvenliği ve arzına yönelik kısa vadeli yaklaşımı sona erdireceğim" dedi.

Truss, Kuzey Denizi gazı için yeni bir lisans turu yapılacağını ve 100'den fazla lisans beklendiğini söyledi. Yeşil enerjiye de yatırım yapılacağını belirten Truss, "Elektrik fiyatlarının marjinal gaz fiyatı tarafından belirlendiği durumu sona erdireceğiz. Güvenli enerji arzı büyümek ve refah için hayati önem taşıyor, ancak çok uzun süredir göz ardı ediliyor. Bu daha güçlü, daha dayanıklı bir Birleşik Krallık inşa etmemize yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

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SAĞCI AİLENİN SOLCU KIZI

1975 Oxford doğumlu Truss, matematik profesörü olan babası ile hemşire olan annesinin "solcu" olduklarını söylüyor. Ama o aile geleneğini sürdürmemiş.

Oxford Üniversitesi'nde felsefe, politika ve ekonomi okuyan Truss öğrenciler arasındaki siyasi faaliyetlere aktif olarak katıldı ve siyasette önce Liberal Demokrat sonra Muhafazakar saflarda yer aldı.

Avrupa Ukrayna savaşı ve Rusya'nın doğal gazı kesmesi sonrası son dönemin en sert kışına hazırlanıyor.

Okulu izleyen yıllarda Shell ve Cable & Wireless şirketlerinin muhasebe bölümlerinde çalıştı fakat hep politikaya atılmayı istiyordu.

2001 yılında siyasete atıldı ancak 2001 ve 2005 seçimlerinde milletvekili seçilemedi. 2006 yılında Londra'da Greenwich belediye meclisi üyeliğine seçildi ve 2008'den itibaren merkez sağ düşünce kuruluşu Reform'un başkan yardımcılığını üstlendi.

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2010 yılında David Cameron'un liderliği döneminde South West Norfolk bölgesi milletvekilliğine seçilmeyi başardı.

47 yaşındaki Liz Truss, Muhafazakâr Parti'nin bir üyesi olarak, Başbakan David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson hükûmetlerinde çeşitli kabine pozisyonlarında görev aldı.

Truss 2021'den beri Dışişleri Bakanı olarak görev alıyordu.