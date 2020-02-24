Son dakika: Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib konusunun Türkiye ile ele alındığını ifade ederek Türkiye ve Rusya’nın İdlib’teki tansiyonun nasıl düşürüleceği konusunu görüşmeye hazırlandıklarını söyledi.



Lavrov, “Bizi, çatışmasızlık bölgesi ve teröristlerin burada saldırı gerçekleştirmeyeceğini nasıl sağlayacağımız konusunda bir anlaşmaya götüreceğini umduğumuz bir başka istişare görüşmeleri hazırlanıyor” dedi.

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