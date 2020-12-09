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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 20:14 | Son Güncelleme:

Son dakika koronavirüs haberi: Kanada, BioNTech ve Pfizerın geliştirdiği aşıyı onayladı

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Son dakika koronavirüs haberi: Kanada, BioNTech ve Pfizerın geliştirdiği aşıyı onayladı
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BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin geliştirmiş olduğu Kovid-19 (koronavirüs) aşısına Kanada'dan da onay geldi. Kanada aşılamanın bu ay başlayabileceğini duyurdu.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pfizer ve BioNTech firmaları tarafından üretilen Kovid-19 aşısının kullanımına onay verildiği duyuruldu.

Bakanlık, söz konusu aşıdan ilk etapta bu ay 249 bin doz ve 2021 yılı Mart ayına kadar da toplam 4 milyon doz alınacağını açıkladı.

Kanada, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanıma onay veren ikinci ülke oldu.

İngiltere de, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısını 2 Aralık'ta aldığı bir kararla onaylamıştı.

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