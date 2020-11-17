Son dakika... Korkunç olay... Yoldan geçerken haşlandılar!

DHA'nın aktardığı habere göre; Derjinski kentinde bir sıcak su borusu patladı. Bu sırada yoldan geçmekte olan dört çocuk sıcak su nedeniyle yaralandı.

Çocukların hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından "ihmal" gerekçesiyle bir ceza davası açıldı.

Bu yılın Ocak ayında da Perm şehrindeki bir otelin yanından geçen ısıtma boru hattında büyük bir patlama yaşanmıştı. Patlamayla birlikte otelin alt katları suyla dolmuştu.

Kaynar suyun bodrum kattaki odaya dolduğu belirtilirken, yetkililer suyun odadan tahliye edilmesiyle korkunç bir manzarayla karşılaşmıştı. Odada dört kişinin cesedi bulunurken, dört kişinin ise vücudunda ciddi yanıklar oluştu.