Reuters
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Son dakika... Kazakistan'da seçimin galibi belli oldu
Kazakistan'da iktidar "Nur Otan" Demokratik Halk Partisi oyların yüzde 71'ini alarak güven tazeledi.
Yetkililer Kazakistan'ın eski cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev başkanlığındaki Nur Otan partisinin Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinde oyların % 71'ini aldığını aktardı.
Başkan Kasım Cömert Tokayev'in aynı zamanda kıdemli üyesi olduğu Nur Otan Partisi, ülkenin alt meclisindeki hakimiyetini koruyacak.
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