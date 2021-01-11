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Reuters
Haber Giriş: 11.01.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kazakistan'da seçimin galibi belli oldu

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Son dakika... Kazakistan'da seçimin galibi belli oldu
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Kazakistan'da iktidar "Nur Otan" Demokratik Halk Partisi oyların yüzde 71'ini alarak güven tazeledi.

Yetkililer Kazakistan'ın eski cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev başkanlığındaki Nur Otan partisinin Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinde oyların % 71'ini aldığını aktardı.

Başkan Kasım Cömert Tokayev'in aynı zamanda kıdemli üyesi olduğu Nur Otan Partisi, ülkenin alt meclisindeki hakimiyetini koruyacak. 

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