Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den flaş açıklama

Haberin Devamı

Protesto gösterilerinin çatışmaya döndüğü Kazakistan'daki son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 'Almatı hedef alındı, Kazakistan'ın güneyi ve ardından başkent Nur-Sultan ele geçirilmek istendi' dedi.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü toplantısında konuşan Tokayev, 'terörist'lerin temel amacının anayasal düzeni baltalamak, iktidarı ele geçirmek ve darbe girişiminde bulunmak olduğunu söyledi.

'Almatı ve 9 bölge merkezi haydutlar tarafından ele geçirildi' diyen Tokayev, 'Kazakistan yakında, uluslararası topluma neler yaşandığının kanıtlarını sunacak' ifadesini kullandı.

Yabancı militanların da Kazakistan'a yönelik saldırılara katıldığını belirten Tokayev, yaşanan olayların tek bir merkezden koordine edildiğini belirtti.

Haberin Devamı

Tokayev ayrıca yeni hükümet listesini yarın açıklayacağını söyledi.

ALMATI'DA İNTERNET ERİŞİMİ YENİDEN SAĞLANDI

Öte yandan Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı'da 5 gün kesik olan internete bugün itibarıyla erişim sağlandı.

Ülkenin yaklaşık 1 milyon 800 bin nüfuslu eski başkenti ve finans merkerinde, yerli ve yabancı internet sitelerine yeniden girilebiliyor.

8 BİNE YAKIN KİŞİ GÖZALTINDA

Kazakistan İçişleri Bakanlığı geçen haftaki protesto gösterileriyle ilgili olarak şu ana kadar 7 bin 939 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada ise gözaltına alınanlar arasında "önemli sayıda yabancının" da olduğu belirtilmişti.

Kazakistan Enformasyon Bakanlığı, gösterilerde ölenlerin sayısını 44 olarak açıkladı.

KRİZİN FİTİLİ 2 OCAK'TA ATEŞLENDİ

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamıştı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki olayların arkasında "teröristler" olduğunu ifade etmiş, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım istemişti.

Örgüt, Kazakistan'daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul etmişti.