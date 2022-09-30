Son dakika... Kabil'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

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Afganistan güne saldırı haberi ile uyandı.

Hükümet, Cuma sabahı ülkenin başkenti Kabil'deki bir öğrenim merkezinde meydana gelen patlamanın ölümlere yol açtığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafy Takor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Kaj adlı bir eğitim merkezine saldırı düzenlendi ve bu ne yazık ki ölümlere ve yaralanmalara neden oldu' dedi.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra patlama nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak ülkede bir dizi saldırıya imza atan DAEŞ'in Afganistan kolunun saldırının arkasında olduğu düşünülüyor.

Mayıs 2020'de terör örgütü, bir hastanenin doğum servisine düzenlenen ve aralarında yeni annelerin de bulunduğu 25 kişinin ölümüne neden olan kanlı silahlı saldırıdan sorumlu tutulmuştu.