Son dakika: Ivanka Trump ve Jared Kushner'in koronavirüs test sonuçları açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra yakın çevresinde bulunan herkes test yaptırdı. Trump'ın kızı Ivana Trum ve eşi Jared Kushner'in de koronavirüs test sonuçları açıklandı.

Ivanka Trump ve Jared Kushner'in koronavirüs testleri negatif çıktı. IVanka Trump ve eşi aynı zamanda Donald Trump'a danışmanlık yapıyorlar ve yakın çalışıyorlar.

Haberi Beyaz Saray yardımcısı Carolina Hurley Twitter hesabından duyurdu.

Trump'ın yardımcısı Pence de test yaptırmış ve koronavirüse yakalanmadığı açıklanmıştı.

ABD BAŞKANI TRUMP 'HAFİF' KOVİD-19 BELİRTİLERİ GÖSTERİYOR

Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunda şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yok.

Trump'ın soğuk algınlığına benzer belirtiler gösterdiğini belirten bir kaynak, başkanın çarşamba akşamı Minnesota mitingi dönüşü yorgun düşerek, uçakta uyuyakaldığını aktardı.

Beyaz Saray'dan başka bir kaynak ise, perşembe akşamından bu yana Trump'ın tedavi planının tartışıldığını aktardı. Yetkili, Trump'ın bir ulusa sesleniş konuşması yaparak, kendisinin hükümetin işleyişini aksatacak bir halde olmadığını gösterebileceğini bildirdi.