Son dakika... İsveç Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı

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Savaş malzemelerinin ihracatını kontrol etmekle görevli İsveç makamı, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdığını duyurdu.

Türkiye, İsveç'in Mayıs ayı ortasında NATO'ya katılmak için başvurmasının ardından kısıtlamaların kaldırılmasını talep etmişti.

DÜĞÜM KRİTİK MADRİD ZİRVESİNDE ÇÖZÜLMÜŞTÜ

Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ise veto kararı almıştı. Dünya gündemini uzun süre meşgul eden bu düğüm, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde çözülmüştü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası harekete geçen İsveç ve Finlandiya NATO'ya resmi başvurusunu Mayıs ayında yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurlarında imzalanan Üçlü Muhtıra’da, müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve işbirliği sergileyecekleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuşlardı.

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Muhtıra’da üç ülke terörizmle, örgütlü suçlar ve diğer ortak sınamalarla mücadelede mutabakat temelinde işbirliğini geliştirmek için kolluk kuvvetlerini ve istihbarat kuruluşlarını da içeren her düzeyde hükümetlerarası yapılandırılmış ortak bir diyalog ve işbirliği mekanizması tesis edeceklerini belirtmişler, bu çerçevede muhtırada kayıtlı adımların takibi ve hayata geçirilmesi için Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, İstihbarat Servisleri ve Güvenlik Kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis etmeyi kararlaştırmışlardı.

Ayrıca, Üçlü Muhtıra’da Finlandiya ve İsveç Türkiye’ye yönelik milli silah ambargosu bulunmadığını teyit etmişler, bu konuda Türkiye’yle dayanışma ve işbirliği içinde hareket edeceklerini duyurmuşlardı.

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