Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verildi!

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Netanyahu#Dünya
Son dakika... İsrailde hükümeti kurma görevi Netanyahuya verildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 13:41

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 1 Kasım’da yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevini eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'ya verdi.

Haberin Devamı

İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından 1 Kasım’da son 4 yılda 5. kez yapılan genel seçimlerde eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye kazanarak, hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, seçimin galibi Netanyahu'yu yeni hükümeti kurmak üzere resmen görevlendirdi.

Herzog, parti liderleriyle yaptığı istişarelerin ardından, seçim sonucunun açık olduğunu ve hükümet kurma görevinin Benjamin Netanyahu'ya verilmesi gerektiğini belirtti.

Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi 32 sandalye ile birinci, Başbakan Yair Lapid'in lideri olduğu Yesh Atid 24 sandalye ile ikinci, Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi ise 12 sandalye ile mecliste üçüncü parti olmuştu. İsrail vatandaşı Filistinlilerin Birleşik Arap Listesi ise mecliste 5 sandalye kazanmıştı.

Haberin Devamı

Ülkede mevcut Başbakan Yair Lapid, koalisyonun sarsılması üzerine seçim kararı almıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Netanyahu#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum? 

#Korku Filmi
‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum? 

#Korku Filmi
‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD