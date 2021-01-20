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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 17:21 | Son Güncelleme:

Son dakika... İspanya'da şiddetli patlama!

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Son dakika...İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli bir patlama meydana geldi. Madrid belediye başkanı patlamada en az iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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  • İspanyanın başkenti Madrid’de şiddetli patlama
  • İspanyanın başkenti Madrid’de şiddetli patlama
  • İspanyanın başkenti Madrid’de şiddetli patlama
  • İspanyanın başkenti Madrid’de şiddetli patlama
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, şehir merkezinde bir binada şiddetli patlama gerçekleşti.

Yerel saatle 15.00 (TSİ 17.00) sıralarında Madrid'in merkezindeki Puerto de Toledo Mahallesi'nde bir apartmanda patlamada oldu.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, patlamanın etkisiyle binanın üst katlarında büyük hasar oluştu.

Görgü tanıkları çok sayıda yaralının olduğunu söyledi.

Madrid Belediye başkanının verdiği bilgiye göre patlamada iki kişi hayatını kaybetti. Belediye başkanı patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını açıkladı. 

Patlamanın olduğu binanın önünde yola park etmiş araçların büyük bölümü zarar görürken, sivil koruma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeyi güvenlik koridoruna aldığı bildirildi.

Binanın yanında bir yaşlı bakımevinin, okulun ve kilisenin bulunduğu belirtildi.

 

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