Son dakika...İngiltere'de tespit edilen yeni koronavirüs mutasyonuna Singapur'da da rastlandı

"SARS-CoV-2 VUI 202012/01" olarak bilinen ve geçtiğimiz günlerde İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonuna Singapur'da da rastlandı.



Uzmanlar yeni mutasyonun buradan diğer Asya ülkelerine yayılmasından korkuyor.



Yeni mutasyon türünün Asya'ya sıçramasıyla ülkeler arasında Avrupa'daki gibi kısıtlamalar olup olmayacağı sorusu henüz cevaplanmış değil.