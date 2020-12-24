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Dünya
Reuters
Haber Giriş: 24.12.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

Son dakika...İngiltere'de tespit edilen yeni koronavirüs mutasyonuna Singapur'da da rastlandı

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Son dakika...İngiltere'de tespit edilen yeni koronavirüs mutasyonuna Singapur'da da rastlandı
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Son dakika haberleri...İngiltere'de ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren ülkelerin sıkı önlemler alarak engellemeye çalıştığı yeni mutasyona Singapur'da da rastlandı.

"SARS-CoV-2 VUI 202012/01" olarak bilinen ve geçtiğimiz günlerde İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonuna Singapur'da da rastlandı.

Uzmanlar yeni mutasyonun buradan diğer Asya ülkelerine yayılmasından korkuyor.

Yeni mutasyon türünün Asya'ya sıçramasıyla ülkeler arasında Avrupa'daki gibi kısıtlamalar olup olmayacağı sorusu henüz cevaplanmış değil.

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