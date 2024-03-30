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Son dakika: Hollanda'da rehine krizi! 150 ev tahliye edildi, polis alarmda...

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#Hollanda#Rehine Krizi#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 12:51

Hollanda'nın doğusundaki Ede kasabasında yer alan bir kafede birkaç kişinin rehin alındığı öğrenildi. Polis kent merkezini boşalttı, bölgedeki evleri tahliye etti.

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Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de sabahın erken saatlerinde bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi. Polisin, bölgedeki evleri tahliye ettiği, tren seferlerini durdurduğu açıklandı.

KAÇ KİŞİNİN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Yerel medyada yer alan haberlerde şüphelinin patlayıcı ya da silah tehdidiyle çok sayıda insanı rehin aldığı yazıldı. Kafe içinde kaç kişi olduğu henüz net olarak bilinmiyor

150 EV BOŞALTILDI

Polis güvenlik gerekçeleri ile olaya ilişkin detay vermezken çevredeki 150 evin boşaltıldığı ve kent sakinlerinden evlerinde kalmalarının istendiği öğrenildi.

Son dakika: Hollandada rehine krizi 150 ev tahliye edildi, polis alarmda...

ŞİMDİLİK TERÖR ŞÜPHESİ YOK

Belediye resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent merkezinin kapatıldığını ve çevik kuvvet polisi ile patlayıcı uzmanlarının olay yerinde olduğunu duyurdu.

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Polis, olayın 'şimdilik' terörizm olduğuna dair bir belirti olmadığını ifade etti.

Hollanda polisi açıklamasında “Ede'de yaklaşık 150 ev boşaltılıyor. Vatandaşlarla ilgileniliyor. Merkezdeki bir binada çok sayıda kişinin dahil olduğu bir rehine durumu sürüyor. Nedeni hakkında birçok soru olduğunu biliyoruz. Şu anda terörist bir nedene dair herhangi bir belirti yok” dedi.

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#Hollanda#Rehine Krizi#Dünya

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