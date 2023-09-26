Son dakika... Hankendi'deki patlamada can kaybı 125’e yükseldi

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Karabağ bölgesindeki Hankendi kentinde dün yakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Ermenistan Sağlık Bakanı Bakanı Anait Avanesyan yaptığı açıklamada, patlamadaki can kaybının 20’den 125’e yükseldiğini bildirdi. Patlamada hayatını kaybeden 125 kişinin naaşlarının Ermenistan'a getirildiğini belirten Avanesyan, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığını söyledi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, patlamanın meydana geldiği Hankendi-Askeran yolu yakınlarındaki yakıt deposunda çıkan yangının Azerbaycanlı itfaiyeciler tarafından söndürüldüğü bildirildi.