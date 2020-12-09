Son dakika haberleri... Rusya bu ölümü konuşuyor! Küvete düşen telefon sonu oldu

Henüz 24 yaşında olduğu belirlenen ve küvette bulunduğu sırada akıllı telefonunu şarjda iken kullanan kadın, telefonu küvete düşürmesinin ardından yüksek voltajlı bir elektrik akımına kapıldı. Olesya Semenova, ev arkadaşı tarafından banyoda ölü bulundu.

"ÇIĞLIK ATTIM, NEFES ALMIYORDU"

Olesya'nın ev arkadaşı olduğu öğrenilen Daria isimli bir başka kadın, onu bulduğunda çığlık attığını, kendisini salladığını fakat nefes almadığını ve hiçbir yaşam belirtisi göstermediğini söyledi.

"ONA DOKUNDUĞUMDA ELEKTRİK ÇARPTI"

Ev arkadaşını o halde can vermiş şekilde gördüğünde oldukça korktuğunu ve paniğe kapıldığını söyleyen Daria, arkadaşına dokunduğunda kendisini de elektrik çarptığını aktardı ve bunun üzerine suyun içindeki akıllı telefonunu fark ettiğini belirtti. Olesya'nın cesediyle karşılaştığında suda bulunan telefonun halen şarjda olduğunu da ifadesine ekledi.

SAĞLIK EKİBİ GELDİ, OTOPSİSİ YAPILDI

Sağlık görevlileri ise bir giyim mağazasında çalışan Semenova'nın gerekli adli işlemlerin ardından yapılan otopsisini Rusya kamuoyuna açıkladı. Buna göre yetkililer banyoda elektrik akımı nedeniyle öldüğünü ve telefonun şarj bağlantısı sırasında suya düştüğünü doğruladı.

RUSYA ACI OLAYIN ARDINDAN UYARILAR YAYINLADI

Sosyal medyadan kopamama, telefon bağımlılığı, video ve fotoğraf çekme tutkusu gibi farklı gerekçelerle buna benzer ölümlerle sıklıkla karşılaşılmaya başlanmasının ardından Rus yetkililer, bu trajediden sonra bir uyarı yayınladı. Olayın yaşandığı Arkhangelsk şehrinde genç kızla ilgili törenler düzenlenirken medya organları da haberi son dakika olarak duyurdu.