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Hürriyet
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Dünya
ABD, (DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 16:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Trump'ın hareketi olay oldu... Cebinden çıkardı tek tek saydı

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ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir evanjelik kilisede kutsandı. Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi. 

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  • ABD başkanı Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı
  • ABD başkanı Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı
  • ABD başkanı Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı
  • ABD başkanı Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir Evanjelik kilisede kutsandı. Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise liderleri, "Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım'" ifadesini kullandı. 

160 DOLARLIK BAĞIŞTA BULUNDU

Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı. Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi. 

Son dakika haberler: Trumpın hareketi olay oldu... Cebinden çıkardı tek tek saydı

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