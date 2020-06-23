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Dünya
DHA- AA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 16:43,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Teröristler Tel Halaf'ta sivilleri hedef aldı: 5 ölü, 12 yaralı

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Son dakika haberler: Teröristler Tel Halaf'ta sivilleri hedef aldı: 5 ölü, 12 yaralı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf’ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı.'' denildi.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı" denildi.

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