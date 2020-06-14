Son dakika haberler: SAS komandoları Libya’da

Güneydoğu Anadolu’da 2015’in son döneminde terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması ile Kuzey Irak ve Suriye’de terör örgütünün el yapımı patlayıcıları (EYP) ve değişik tür bubi tuzaklarının temizlenmesinde önemli görevler üstlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Sualtı Savunma (SAS) komandoları Libya’da da devreye girdi. SAS’larla birlikte TSK’nın diğer bomba imha uzmanları ile mayın ve EYP tespit imha timleri de (METİ) Libya’da Hafter milislerinin çekildikleri bölgelerde temizlik harekâtına başladı.

KARADA VE DENİZDE

Milli Savunma Bakanlığı, Libya’da başlatılan mayın ve tuzaklanmış patlayıcı temizliği çalışmalarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Hafter’e bağlı milislerin döşedikleri mayınlar teker teker temizleniyor. BM’nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin davetiyle bölgede Libya Ordusu’na Eğitim ve Danışmanlık desteği veren TSK, masum sivillerin zarar görmemesi ve evlerine dönebilmeleri için mayın ve tuzaklanmış patlayıcıları temizlik çalışmalarına başladı.” Gönüllü subay ve astsubaylar içinden zorlu eğitimlerde başarı sağlayanlardan oluşan SAS komandoları, her türlü sabotaj, patlayıcı madde ve silahın etkisiz hale getirilmesi, amfibi harekât ile denizde ve karada düşman unsurlarına müdahale ve tuzaklamada görev alıyor.

RUS BAKANLAR TÜRKİYE’DE

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türk mevkidaşları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüşmek için bugün İstanbul’a gelecek. Ziyarette Libya ve Suriye’deki gelişmeler ana gündemi oluşturacak. Libya’da, Rusya’nın destek verdiği Hafter milislerinin BM’nin tanıdığı ve Türkiye’nin de desteklediği Serrac yönetimi karşısında geri çekilmesiyle oluşan yeni durum görüşmelerde ayrıntılı ele alınacak. Kulislerde Libya’nın geleceğinin İstanbul buluşmasında şekillenebileceği, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Hafter’in akıbeti konusunda önemli kararlar alınabileceği iddiaları seslendiriliyor. Dışişleri Bakanlığı, Rus bakanların gelişlerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’le yaptığı görüşmede kararlaştırıldığını hatırlattı.