Son dakika haberler: Rusya'dan kritik ziyaret

CNN Türk Diplomasi Muhabiri Sena Alkan kritik gelişmeyi şu sözlerle aktardı:



"Bugün de savuma, dışişleri ve istihbarattan teknik heyetlerin bugün görüştüğünü söyleyebiliriz. Bugün teknik görüşmeler, yarınsa daha kritik bir görüşme Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar mevkidaşlarıyla görüşecek.



Ankara'nın Libya'ya ilişkin tutumunu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamalarla netleştirmişti. Ne demişti Kalın? "Libya'da çözüm askeri değil siyasi olmalı. Hafter ve onu bir araya getiren ittifak sistemi Libya'nın barışına hizmet etmiyor" ifadelerini kullanmıştı. Kritik görüşme öncesi Ankara bir kez daha Libya'ya ilişkin tutumunu netleştirmiş oldu. Yarın itibariyle yapılacak görüşmelerde Libya'daki durum ve ateşkes masaya yatırılacak."



Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, kritik ziyareti CNN Türk ekranlarında değerlendirdi. Prof. Dr. Caşın, yarınki zirvede bir sürpriz beklediğini söyledi. Caşın'ın değerlendirmeleri şöyle:

"Türkiye ile Rusya Libya'da bir ortak çözüm modeli oluşturabilir. Ve bu model nasıl konuşulacak yarın ismi konacak. Arap Baharı çıktığında 2011'de Türkiye'nin Rusya'nın pozisyonu neydi? Rusya Libya'ya müdahaleye karşıydı, Türkiye de karşıydı. Peki bu müdaheleyi NATO kararına rağmen yapan kimdi? Sarkozy hükümetiydi. Bu karar olgunlaştırılmadan müdahale etti.



Ve gelinen noktada NATO kuvvet kullanmıştı ancak asker kullanmamıştı. Kaddafi hayatını kaybetmişti. Gelinen noktada Libya iç savaşa sürüklendi. Libya halkı fakirleşti, terör ilerledi. Türkiye'nin devreye girmesi 14 Nisan'da Hafter kuvvetlerini geriletti ve denklem değişti. Burada bir gelişmenin olduğunu sayın Cumhurbaşkanı ifade etmişti. Sayın Lavrov ile sayın Çavuşoğlu müzakerelerde bulunmuşlar, her iki taraf da siyasi çözümün iyi olacağını söylemişlerdi.

Cumhurbaşkanı Sözcümüzün Libya'da siyasi çözüme vurgu yapması ve Hafter ittifakına destek veren Fransa başta olmak üzere, Suudi Arabistan, Mısır ve BAE ittifakının doğru olmadığını mesaj olarak iletti. Cumhurbaşkanı şunu söyledi, 'Hedef Sirte' dedi. Ve buradaki büyük öneme sahip olan enerji kaynakları Rusya'yı rahatsız etmektedir ama Rusya'nın Kahire zirvesinde olması bizi üzmüştür dedi. Öte taraftan "orada askerim yok diyorlar ama 19 uçak var" Bu uçaklar Türk Hava Kuvvetleri'ni de rahatsız etti. Ve 'ben sayın Putin ile konuşacağım' dedi.

Ve benim gördüğüm, iki karizmatik liderin bu problemi çözmek için kararlılığı önemli. İki, Türkiye'de burada Rusya ile bu işi götürmesi Fransa'yı da rahatsız ediyor. Ben yarın bir sürpriz bekliyorum. Libya'daki çözümde damgayı sayın Erdoğan ve sayın Putin'in vuracağını düşünüyorum."

