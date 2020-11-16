Son dakika haberler: Rusya tarafından barış güçlerini taşıyan 20 uçak Erivan'a gönderildi

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın Azerbaycan’a karşı yenilgiye uğramasının ardından Rusya’nın arabuluculuğunda 3 ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre bölgeye Rus Barış Gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırılmıştı.



Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait 18 Il-76 uçağı ve iki An-124 Ruslan uçağı, 15. barışı koruma tugayının teçhizatı ve personeli ile birlikte Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesinde bir barışı koruma operasyonuna katılmak üzere Ermenistan'a gönderildi" denildi.



Gün boyunca Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin uçakları Ermenistan'a zırhlı araçlar, kamyonlar, tankerler ve ekskavatörler olmak üzere 58 araç taşıdı. Karabağ'da Rus barış gücü askerleri de var. Anlaşma gereği Dağlık Karabağ bölgesinde Rus Barış Gücüne ait 1960 silahlı asker, 90 zırhlı araç, 380 araç ve diğer ekipmanlar yer alacak.