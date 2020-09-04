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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 13:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması

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Son dakika haberler... NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları konusunda NATO'da teknik görüşmelerin başladığını ancak henüz bir mutabakata varılmadığını açıkladı.

Stoltenberg, NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin daimi temsilciler seviyesindeki toplantısından sonra basına açıklama yaptı.

Atina yönetiminin, NATO'nun teknik görüşmeler yapmak üzere Türkiye ve Yunanistan'ın mutabakata vardığı yönündeki açıklamasını yalanladığı hatırlatılan Stoltenberg, şunları söyledi:

"Türk ve Yunanistanlı liderlerle yaptığım görüşmelerden sonra iki müttefik ülke burada, NATO'da teknik görüşmeler için bir araya geldiler bile. Bu görüşmelerin amacı askeri çatışmayı önleyecek mekanizmalar oluşturulması. Doğu Akdeniz'de kaza riskini düşürmek için henüz bir mutabakata varılmadı. Bunlar Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili müzakereler değil, teknik görüşmeler. Bunlar Almanya öncülüğündeki siyasi ara buluculuk çabalarını tamamlayacak çalışmalardır."

Stoltenberg, NATO'nun sorunların çözümü konusunda önemli bir platform olduğunu belirterek, askeri teknik görüşmelerin NATO'da başladığını tekrarladı.

Stoltenberg, "Doğu Akdeniz'de çok sayıda gemi bulunduğu için çatışmayı önleyecek mekanizmaları geliştirme konusunda teknik görüşmelere başlama ihtiyacımız vardı." diye konuştu.

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