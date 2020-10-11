MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberler: Kahreden görüntüler... Masum insanları böyle vurdular
GeriDünya Son dakika haberler: Kahreden görüntüler... Masum insanları böyle vurdular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
İHA - AA
Haber Giriş: 11.10.2020 - 14:17 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Kahreden görüntüler... Masum insanları böyle vurdular

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ermenistan ordusunun Gence kentine düzenlediği füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

Ermenistan ordusunun Gence kentine ateşkesi ihlal ederek düzenlediği füze saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada saldırı sonucu 16’sı kadın, 6’sı çocuk 34 kişinin yaralandığı bildirildi. Füze atılan bölgede 10’dan fazla bina ve 100’den fazla yapı hasar gördü. Azerbaycan basını, füze saldırısının gerçekleştirilme anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Ermenistanın kanlı saldırısına Türkiyeden sert tepki
Ermenistan'ın kanlı saldırısına Türkiye'den sert tepki
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle