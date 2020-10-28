Son dakika haberler: İtalya’da koronavirüs vaka sayısında dikkat çeken yükseliş

İtalya’da son 24 saatte 24 bin 991 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 205 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 589 bin 766’ya, toplam can kaybı ise 37 bin 905’e ulaştı. Ülkede 275 bin 404 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi