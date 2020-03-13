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İHA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 16:43,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Irak'ta, Erbil ve Süleymaniye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Son dakika haberler: Irak'ta, Erbil ve Süleymaniye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Irak'ta, Erbil ve Süleymaniye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) vakalarının arttığı Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Erbil ile Süleymaniye kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Erbil ile Süleymaniye kentlerinde 48 saat sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini belirterek söz konusu yasağın bu geceden itibaren başlayacağını söyledi. Açıklamada sağlık ekiplerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için vatandaşlara ‘evlerinizden ayrılmayın’ çağrısı yapıldı.

Öte yandan IKBY’nin Süleymaniye kentinde 19, Erbil’de is 8 olmak üzere toplam 27 virüs vakası tespit edildi.

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