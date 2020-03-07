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İHA- Fotoğraf:AP
Haber Giriş: 07.03.2020 - 09:48,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Irak'ta 3 kişi corona virüsü yendi

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Son dakika haberler: Irak'ta 3 kişi corona virüsü yendi
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Irak’ın Kerkük şehrinde yeni tip korona(corona) virüsüne (Covid-19) yakalanan 3 kişi, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Irak’ın Kerkük şehrinde korona virüsüne (Covid-19) yakalan 3 kişi hastanede gördüğü tedavinin ardından iyileşip taburcu edildi. Kerkük Valisi Rakan Sait ve Kerkük Sağlık Müdürü Kerim Veli, Kerkük Valilik binasında korona virüsünü yenen 3 kişinin taburcu edilmesinin ardından açıklama yaptı.

Veli, basına yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi Kerkük’te (Covid-19) buluşan 7 kişi vardı ve bunlardan 3’ü tedavilerinin ardından yapılan son tetkiklerin de temiz çıkmasıyla hastaneden taburcu edildi” ifadelerini kullandı.

Salgının yayılmaması için ciddi tedbirler aldıklarını belirten Veli, “Vatandaşlardan ricamız, salgının yayılmaması için sağlık dairesinin aldığı kararlara uyulması” dedi.

Irak'ta Sağlık Bakanlığı, korona virüsü vaka sayısını 35 olarak açıklamış bunlardan 3’ünün hayatını kaybettiğini belirtmişti.

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