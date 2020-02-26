Son dakika haberler: İdlib’deki saldırılarda 52 bölge hedef alındı

Uçakların 33 saldırı gerçekleştirdiği bölgeye 120 top mermisi ve 19 füze atıldığı açıklandı. Hedef alınan 52 bölgede son 2 gündür 9 kişi yaşamını yitirirken, 22’si çocuk, 7’si kadın olmak üzere 90 kişi de yaralandı.