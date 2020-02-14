Son dakika haberler: Her şey tersine döndü! Önüm arkam sağım solum ölüm

TÜRKİYE’nin Hatay ilinin Cilvegözü sınır kapısına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki İdlib kent merkezinde rejimin saldırıları nedeniyle huzurun yerini korku almış. Rejimin yoğun bombardımanı nedeniyle İdlibliler akşam saatlerinde dışarı çıkmamaya çalıştıklarını belirtiyor. Ancak halk, evde kalmanın bile kendilerini bombalardan korumadığını söylüyor.

Muhammed Ahmet Aşur ailesiyle evde yemek yerken evinin karşısına bomba düştüğünü, çocuklarıyla birlikte kendini dışarı attığını anlatıyor. Aşur yaşadığı korkuyu şöyle aktardı: “Saat 22.00 gibi gibi evde ailemle çay içiyorduk. Karşımızdaki eve bomba düştü. Bombanın etkisiyle camlar sağa sola savruldu. Evimiz oturulamaz hale geldi. Çocuklarımız korku içinde yaşıyor. Ama nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Burası bizim evimiz.”

9’uncu yılına yaklaşan Suriye krizinde 22 milyon Suriyelinin yarısı yerinden edildi, toplamda 6 milyondan fazla Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Türkiye sınırındaki, Hatay’a komşu İdlib vilayeti Esad’ın bombalarından kaçan sivil halkın sığındığı son güvenli alan olarak tarif ediliyordu.

ESNAF ZOR DURUMDA

Geçmişte Suriye’nin diğer bölgelerine göre nispeten daha güvenli olduğu için insanların rahatça alışveriş yaptığı İdlib’de ticaret hayatı durma noktasına gelmiş. Halkın zorunlu ihtiyaçları dışında alışveriş yapmadığını söyleyen İdlib esnafı, “Bu son gelişmelerden önce insanlar alışveriş yapardı. İhtiyaçlarını karşılamaya çalışırdı. Şimdi sadece zaruri şeyler için alışveriş yapıyorlar. Havalar soğuk, en çok soba malzemesi, giyim ve temel gıda alıyorlar. Bu durum ticaret hayatını olumsuz etkiledi” diyor. Ahmet Halabi adlı esnaf ise şunları anlatıyor: “Son çatışmalardan sonra her şeyin fiyatı yükseldi. İnsanların alım gücü azaldı. Göç eden insanlar yanlarında götürmek için alışveriş yapıyorlar. En çok un, şeker, pirinç gibi ürünleri alıyorlar. Zor zamanlardan geçiyoruz. İnsanlar paralarını dikkatli harcamak zorunda.”

EN BÜYÜK MAĞDURLAR

Esad rejiminin İdlib vilayetinin güneyinde yürüttüğü bombardıman ve saldırılar nedeniyle yüz binlerce kişi yerinden yurdundan oldu. Bu zorunlu göçün en büyük mağduru ise savaşta doğan, savaşta aileleriyle birlikte hayatta kalmaya çalışan çocuklar.

SALDIRI İZLERİ HER YERDE

Rejim güçlerinin İdlib kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor. İdlib’in güneyinde rejim saldırıları devam ederken İdlib kent merkezinde de bombalı saldırıların izlerini görmek mümkün. Vitrinleri yerle bir olmuş ya da harabeye dönmüş evler İdlib’in yeni normali. Rejimin saldırıları nedeniyle İdlibliler tedirgin. Sokaklarda ise o eski hareketlilik kalmamış.

HÜRRİYET İDLİB’TE

Hürriyet muhabirleri İdris Emen ve Selçuk Şamiloğlu, Esad muhaliflerinin son kalesi sayılan İdlib’de halkın nabzını tuttu. İdlib kent merkezinde endişe hâkim. İnsanlar Esad rejiminin daha da kuzeye ilerlemesinden kaygı duyuyor.