Son dakika haberler: Güney Kıbrıs çalkalanıyor… Skandal sorulunca çıldırdı

Suç örgütü bağlantılı kişilere vatandaşlık verilmesi skandalının ardından bir grup Rum, meclis binası önüne giderek eylem yaptı. Başsavcı Yorgos Savvidis de eylemle ilgili yaptığı açıklamada, kamuoyuna yansıyan olguların, vatandaşlarda öfke, kızgınlık ve endişeye neden olduğunu söyledi.



Olayın derinlemesine ve ayrıntılı şekilde araştırılması talimatını verdiğini ifade eden Savvidis, Hukuk Dairesini olağanüstü toplantıya çağırdığını açıkladı. Rum medyası ise olayları için, ’Halkın öfkesi, halk temizlik istiyor’ manşetlerini attı.



Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ise, gazetecilerin olaylar ve vatandaşlık skandalı ile ilgili sorularına tepki gösterdi. Anastasiadis, sorular üzerine, "Eğer biri bana Al Jazeeradan bahsederse cehenneme gider" cevabını verdi. Rum muhalefet lideri Nikos Papadopulos, Anastasiadis’in tavrını, "Gücün küstahlığı" diyerek eleştirdi.