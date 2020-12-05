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Hürriyet
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Dünya
AA - Fotoğraf: AP/AFP
Haber Giriş: 05.12.2020 - 22:18 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a şok üstüne şok! 8 Aralık'a kadar süre verdiler

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Son dakika haberler: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a şok üstüne şok! 8 Aralık'a kadar süre verdiler
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Son dakika haber... Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri devam ediyor. Muhalefet partileri ise Paşinyan'a 8 Aralık'a kadar istifa etmesi için ültimatom verdi.

Başkent Erivan'da protestocular, Paşinyan'ın, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan gösterilerine bugün de devam etti.

Şehir merkezindeki Özgürlük Meydanı’nda bir araya gelen binlerce protestocu, Paşinyan'ı istifaya çağırdı.

Ülkedeki muhalefet partilerinin temsilcileri de Paşinyan'ın 8 Aralık'a kadar istifa etmesi gerektiği, aksi takdirde ülkede "sivil itaatsizlik" eylemlerinin başlayacağı uyarısında bulundu.

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