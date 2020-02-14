Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmran Han ile ortak basın toplantısı düzenledi

''Aramızdaki ticaret hacmini 2023 yılına kadar 5 milyar dolar çıkarma hedefimiz var.

Türkiye olarak Pakistan’ın kalkınması doğrudan etki edecek alanlarda her türlü desteği vermeye hazırız.

Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da Pakistan’ın yanında yer alacak.

Elazığ Malatya depremin ardından cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar her kesimden sunulan destek mesajlar Türkiye ve Pakistan arasındaki gönül bağının en güzel örneklerindendir.

Pakistan’da FETÖ’ye ait okulların Türkiye maarif Vakfı’na devredilmesi de aramızdaki dayanışmanın bir timsalidir.

Bu vesileyle FETÖ’nün Pakistan’daki yapılanmasına karşı alınan tedbirler için İmran Han kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum.

Devletimizi ve milletimiz büyük acılar yaşayan Keşmir halkıyla dayanışma içindedir.

Eyaletteki durumu son dönemde atılan her türlü adımlara rağmen müşkül bir hal alması bizleri ciddi anlamda rahatsız etmektedir.



Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır."

