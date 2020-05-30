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Dünya
DHA- AA- Fotoğraf:AFP
Haber Giriş: 30.05.2020 - 09:25,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Brezilya'da corona virüste ölümler yine arttı

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Brezilya'da corona virüs(Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1124 artarak 27 bin 878'e yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1124 artarak 27 bin 878'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 26 bin 928 artışla 465 bin 166'ya ulaştı. 

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

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