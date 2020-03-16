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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 11:28,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Bahreyn'de Corona Virüsünden ilk ölüm!

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Son dakika haberler... Bahreyn'de Corona Virüsünden ilk ölüm!
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Bahreyn'de yeni tip Ckorona Virüsü kaynaklı ilk ölüm kaydedildi.

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaşındaki Bahreynli bir kadının yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Açıklamada, bir süre önce İran'dan gelen kadının, uzman ekip tarafından gözetim altında tutulduğu ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.
Bahreyn'de Kovid-19'a yakalananların sayısı, dün itibarıyla 214 olarak açıklanmıştı.

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