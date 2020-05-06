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Dünya
DHA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 09:59,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç roket düştü

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Son dakika haberler: Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç roket düştü
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Irak'ın başkentindeki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç roket düştü. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç Katyuşa roketi düştüğü, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazıl açıklamada, "Bağdat'ın çevresine 3 adet katyuşa füzesi isabet etti. Saldırıda herhangi bir zarar oluşmadı." ifadelerine yer verildi

Açıklamada saldırının faillerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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