DHA
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Son dakika haberler: Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç roket düştü
Irak'ın başkentindeki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç roket düştü. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç Katyuşa roketi düştüğü, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazıl açıklamada, "Bağdat'ın çevresine 3 adet katyuşa füzesi isabet etti. Saldırıda herhangi bir zarar oluşmadı." ifadelerine yer verildi
Açıklamada saldırının faillerine ilişkin ise bilgi verilmedi.
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