Son dakika haberler: Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç roket düştü

Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazıl açıklamada, "Bağdat'ın çevresine 3 adet katyuşa füzesi isabet etti. Saldırıda herhangi bir zarar oluşmadı." ifadelerine yer verildi

Açıklamada saldırının faillerine ilişkin ise bilgi verilmedi.